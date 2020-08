Eesti jalgpallikoondise septembrikuised Rahvuste liiga mängud toimuvad suletud uste taga

EJLi peasekretäri Anne Rei sõnul on olukord Eesti kontekstis uudne, kuid hoomatav. „Oleme Eestis viimase paari kuu jooksul harjunud mängudel nägema publikut, ent UEFA uue juhendi alusel toimuvad järgnevad koondise mängud ilma publikuta. Suudame kindlasti olukorraga kohaneda ja tagada reeglite korrapärase järgimise ning kõikide inimeste ohutuse.“

UEFA uue eeskirja järgi on negatiivne koroonatest kõikide mängijate, treenerite, delegatsiooni liikmete ja korraldajate eelduseks mängul osalemiseks. Äärmiselt tähtis on minimeerida positiivsete testitulemuste riske enne mängu.

Riskide vähendamiseks soovib UEFA, et koondised reisiksid tšarterlendudega ning kannaksid kaitsemaske. Seejuures peavad maske kandma nii staadionitöötajad kui ka ajakirjanikud, erandina võivad mängu ajal ilma maskita olla otseülekande kommentaatorid. Samuti peavad erinevad pinnad olema desinfitseeritud.

Mängu korraldusest on tavapärasest erinev see, et staadion peab olema jaotatud tsoonideks, et vähendada inimestevahelisi kokkupuuteid: esimesse tsooni kuulub vaid muruväljak ja tiimide riietusruumid ning esimeses tsoonis võib viibida maksimaalselt 120 inimest.

Eesti koondis kohtub septembris Rahvuste liiga raames Gruusia ja Armeeniaga. Gruusiat võõrustame Tallinnas A. Le Coq Arenal 5. septembril ja Armeeniaga mängime võõrsil 8. septembril.

Tänasel koosolekul pakuti välja, et esimest korda pärast eriolukorda võiks piiratud arv fänne pääseda UEFA Supekarikale, mis toimub 24. septembril Budapestis. Oktoobri- ja novembrikuiste koondisemängude osas hetkel ühtki otsust ei avaldatud.