Eesti jalgpallikoondise ründaja jäi eneseisolatsiooni

Poola esiliigaklubi teatab oma koduleheküljel, et haigestunud mängijad tunnevad end hästi.

"Nad on juba mitu päeva meeskonnast isoleeritud, viibivad meditsiinitöötajate hoole all ja neil läheb hästi. Klubi on tihedas ühenduses Poola jalgpalliliiduga ja astub järgmised sammud nendega konsulteerides," seisab Lodzi Widzewi teates.



Reedel toimuma pidanud Widzewi liigamäng Belchatowiga lükati edasi.

Klubi on üheksa vooruga kogunud 11 punkti ning asub 18 meeskonna konkurentsis 10. kohal.