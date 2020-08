Eesti jalgpallikoondise kutse said kaheksa klubi mängijad

Kuna tegemist ei ole ametlike FIFA mängupäevadega, ei liitu koondisega Soome klubi Åland Unitedi mängijad Signy Aarna ja Pille Raadik, Itaalias Napolis palliv Vlada Kubassova ja Ungari klubi Ferencvárosi kaitsja Inna Zlidnis. Kokkuleppel klubidega kuuluvad koosseisu Soome liigades mängivad Karina Kork (HJK) ja Liisa Merisalu (FC Espoo). Nimekirjas on ka neli potentsiaalset debütanti. Naiskonna koosseisus on 25 mängijat, kuid kohtumiseks kantakse protokolli 23 mängijat.

„Esiteks olen ma tänulik, et meil on võimalus see mäng pidada. Viimasest rahvusvahelisest kohtumisest on möödas viis kuud ja veebruarist alates on meil koondisega olnud üsna vähe kontaktaega. Möödunud aastal mängisime Balti turniiri pärast lühikest pausi ja seal oli meil raskusi. Eeldan, et ka sel korral on meil esialgu keeruline, aga see võimalus panna ennast rahvusvahelise mänguga proovile, on väga oluline,” sõnas peatreener.

Eesti – Läti maavõistlus saab avavile kell 17.00, staadioni väravad avatakse kell 16.00. Otseülekannet kohtumisest näitab Soccernet.ee.

Pääsmeid saab soetada Piletilevi eelmüügist. Täispilet kohtumisele maksab 5 eurot, sooduspileti hind on 3 eurot. Sooduspilet kehtib 2002.-2013. aastal ja 1956. aastal või varem sündinutele koos soodustust tõendava dokumendiga (nõutav kohapeal). LHV Jalgpallikaardi või Jalgpallihaigla liikmekaardi esitamisel ning 2014. aastal ja hiljem sündinutele on sissepääs tasuta. Tasuta sissepääsu jaoks tuleb staadioni piletimüügipunktist küsida soodustust tõendava dokumendi alusel pilet.

Eesti ja Läti võtavad kohtumist ametliku maavõistlusena, kuid mäng ei kajastu FIFA edetabelis, sest koondised soovivad teha rohkem kui 6 vahetust. Koondiste tasemel on tegemist aasta esimese rahvusvahelise mänguga Eesti pinnal, kuhu on lubatud publik.

Koondise koosseis mänguks Lätiga:

Väravavahid

Getriin Strigin (07.07.1996) – Tallinna FC Flora 25/0

Karina Kork (23.02.1995) – HJK (FIN) 8/0

Maria Sootak (29.10.1990) – Tartu JK Tammeka 1/0

Kaitsjad

Ketlin Saar (02.05.1997) – JK Tallinna Kalev 34/1

Berle Brant (26.09.1989) – Saku Sporting 22/0

Maria Orav (07.04.1996) – JK Tallinna Kalev 5/0

Kristiina Tullus (12.09.1998) – Tallinna FC Flora 4/0

Rahel Repkin (17.06.1998) – Tartu JK Tammeka 0/0

Kreete Õun (25.05.2001) – Tartu JK Tammeka 0/0

Marve Bessmertnõi (11.04.1988) – Pärnu JK Vaprus 0/0