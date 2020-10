Eesti jalgpallikoondise kodumängud toimuvad publikuga ja eritingimustel

Teatavasti ei lubanud UEFA pärast koroonaviiruse pandeemiat rahvusvahelistele mängudele publikut. Kaks päeva tagasi lubas UEFA piiratud arvu pealtvaatajaid eritingimustel. Eestis kehtiva korra järgi võib väliüritustel osaleda kuni 2000 inimest, kelle hulka kuuluvad osalejad ja korraldajad.

Eesti Jalgpalli Liit koostas UEFA ja Eesti riigi juhiste põhjal plaani, kuidas järgmisi meeste koondise mänge koos pealtvaatajatega korraldada. 7. oktoobril toimub Eesti – Leedu maavõistlus, UEFA Rahvuste liigas kohtuvad 11. oktoobril Eesti ja Põhja-Makedoonia ning 14. oktoobril Eesti ja Armeenia. Kõik mängud peetakse A. Le Coq Arenal.

"Meil on väga hea meel, et meeste rahvuskoondis mängib kodus ja publik saab taas tulla kaasa elama, see on emotsionaalselt väga oluline. Mängu korraldamisel on reeglid, mida tuleb kõigil silmas pidada," selgitas Eesti Jalgpalli Liidu peasekretär Anne Rei.

Pealtvaatajatele väljastatakse kuni 1400 piletit, ülejäänud kohad täidavad mängijad, koondiste personal, kohtunikud, ajakirjanikud ja korraldajad. Piletimüük toimub ainult interneti teel ja iga pilet on isikustatud – nii on võimalik koroonaviiruse leviku korral staadionil viibinuid teavitada. Ühel inimesel on võimalik osta kaks piletit. Pealtvaatajatel palutakse võtta kaasa isikut tõendav dokument.

Staadionile on võimalik tulla nendel, kes ei ole viimase 14 päeva jooksul andnud positiivset koroonaviiruse proovi. Koju peavad jääma need, kellel on viimase 10 päeva jooksul olnud mõni koroonaviirusele viitav sümptom, näiteks palavik, kurguvalu, köha või nohu, samuti maitse- või lõhnataju kaotus. Jalgpallisõber peab koju jääma ka siis, kui on viimase 10 päeva jooksul puutunud kokku inimesega, kellel on diagnoositud või kahtlustatakse koroonaviirust.

Pealtvaatajad peavad kandma näomaski ja hoidma teistega distantsi. Staadionil on käte desinfitseerimise vahendid, näomask tuleb igal inimesel endal kaasa võtta. Keelatud on ruuporite ja pasunate kasutamine. A. Le Coq Arena ühiskasutatavaid pindu desinfitseeritakse enne mängu, mängu ajal ja pärast mängu.