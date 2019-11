Eesti jalgpallikoondise endine peatreener Uno Piir tähistab suurt juubelit

„Kolmapäevasele üritusele on oodatud kõik, kes soovivad Uno Piiri suure juubeli puhul õnnitleda - klubide esindajad, tema õpilased, jalgpalliveteranid jt. Meil on väga hea meel, et saame sel tähtsal päeval Unole õnnesoovid edastada," lausus Eesti Jalgpalli Liidu peasekretär Anne Rei.

Uno Piiri jalgpallurikarjäär algas 1944. aastal meeskonnas Kalevi Noored. 1949., 1950. (mõlemad Tallinna Dünamo) ja 1955. (Kalev) aastal krooniti ta mängijana ENSV meistriks, 1949. aastal tuli Piir ka karikavõitjaks.

Treenerina töötas ta aastatel 1962-1989 Tallinna Normas, võites viis korda ENSV meistritiitli ja kuus korda karika. Piir oli Eesti meeste koondise esimene peatreener pärast iseseisvuse taastamist (1992-1993). 1996. aastal viis ta Eesti karikavõitjaks Tallinna Sadama meeskonna.

Eesti Jalgpalli Liit autasustas Uno Piiri on hõbe- (2004) ja kuldmärgiga (2014).