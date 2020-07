Eesti jalgpallikoondis võõrustab oktoobris Leedut

Esialgsete plaanide kohaselt oleks Eesti tänavu Leeduga mänginud kahel korral, esmalt märtsikuu lõpus ja seejärel juunikuus Balti turniiri raames, kuid koroonaviiruse pandeemia tõttu jäid need kohtumised ära.

Eesti ja Leedu on vastamisi olnud 48 korral ning mõlemal koondisel on ette näidata 20 võitu, kaheksa kohtumist on lõppenud viigiliselt. Viimati mängisime Leeduga 2018. aastal Balti turniiri raames Rakveres, kus suutsime mängu enda kasuks kallutada 2:0, kui väravad said kirja Henrik Ojamaa ja Mattias Käit.

7. oktoobri Eesti – Leedu maavõistlus toimub UEFA egiidi all, mis tähendab, et publiku lubamine sellele kohtumisele sõltub UEFA otsusest.

Meeste koondis jaoks toimuvad tänavused esimesed kohtumised septembrikuus, kui võõrustame UEFA Rahvuste liigas 5. septembril Gruusiat ja sõidame seejärel 8. septembriks külla Armeeniale.

Eesti A-koondise mängud 2020 (Eesti aja järgi):

05.09.2020 kell 19.00 Eesti – Gruusia, A. Le Coq Arena (Rahvuste liiga)

08.09.2020 kell 19.00 Armeenia – Eesti (Rahvuste liiga)

07.10.2020 Eesti – Leedu (maavõistlus)

11.10.2020 kell 19.00 Eesti – Põhja-Makedoonia, A. Le Coq Arena (Rahvuste liiga)

14.10.2020 kell 21.45 Eesti – Armeenia, A. Le Coq Arena (Rahvuste liiga)

15.11.2020 kell 16.00 Põhja-Makedoonia – Eesti (Rahvuste liiga)

18.11.2020 kell 19.00 Gruusia – Eesti (Rahvuste liiga)