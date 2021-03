Eesti jalgpallikoondis saadab Soome EM-finaalturniirile

Eesti jaoks toimub maavõistlus Balti turniiri ajal, sest 1. juunil kohtume võõrsil Leeduga ja 10. juunil võõrustame Lätit. Eesti ja Soome leppisid maavõistluse kokku ka mullu, kuid koroonapandeemia tõttu jäi 2020. aasta juunikuus toimuma pidanud matš ära.

Eesti hoiab lähiriikidega head sidet, sest 31. märtsil ootab meid võõrsil ees maavõistlus Rootsiga.

Sel aastal möödub Eesti ja Soome läbi aegade esimesest omavahelisest maavõistlusest 101 aastat, kusjuures 1920. aastal toimunud matš oli Eesti koondise läbi aegade esimene. Sajandi jooksul on meeskonnad omavahel pidanud 35 kohtumist, millest on Eesti võitnud kaheksa ja Soome 17, viiki on jäänud 10 matši. Viimati oldi vastamisi mullu 2019. aasta 11. jaanuaril, mil Eesti sai 2:1 võidu.

Praegu pole veel selgunud, kus Soome Eestit võõrustab ning mis kell kõlab kohtumise avavile. Pealtvaatajate lubamine staadionile sõltub tol hetkel Soomes kehtivast seadusest, reisipiirangutest ja UEFA juhendist.

Eesti koondise mängud 2021 (kõik algusajad Eesti aja järgi):

24.03 kell 19.00 Eesti – Tšehhi, A. Le Coq Arena (MM-valikturniir)

27.03 kell 19.00 Valgevene – Eesti (MM-valikturniir)

31.03 kell 18.45 Rootsi – Eesti, Stockholm Friends Arena (maavõistlus)

01.06 kell 19.00 Leedu – Eesti (Balti turniir)

04.06 Soome – Eesti (maavõistlus)

10.06 kell 19.00 Eesti – Läti (Balti turniir)

02.09 kell 21.45 Eesti – Belgia, A. Le Coq Arena (MM-valikturniir)

05.09 kell 19.00 Eesti – Põhja-Iirimaa, A. Le Coq Arena (maavõistlus)

08.09 kell 21.45 Wales – Eesti (MM-valikturniir)

08.10 kell 21.45 Eesti – Valgevene, A. Le Coq Arena (MM-valikturniir)

11.10 kell 21.45 Eesti – Wales, A. Le Coq Arena (MM-valikturniir)

13.11 kell 21.45 Belgia – Eesti (MM-valikturniir)

16.11 kell 21.45 Tšehhi – Eesti (MM-valikturniir)