Eesti jalgpallikoondis naaseb tuuliselt Gibraltarilt napi võiduga, Vassiljev skooris otse karistuslöögist

Gibraltar - Eesti

Raul Ojassaar: https://twitter.com/raulojassaar/status/1110657127159382016

Gunnar Leheste: Gibraltari fännid on siiski oma meeskonna esitusega rahul. Eesti värava üle keegi seal muidugi ei rõõmusta, seda enam, et tuul ka natuke tagant aitas. https://twitter.com/ManorFanWill/status/1110656945160159233

Gunnar Leheste: Kõlab lõpuvile ja võit Eestile!

Gunnar Leheste: Veel arvamusi suluseisu kohta. Gibraltari dialüüsipresident, neerusiirdamise spetsialist ja kriketikohtunik ütleb nii: https://twitter.com/Sunil_Chandi/status/1110654018357993474

Gunnar Leheste: Kaks minutit hiljem vilistatakse teisel pool Anieril suluseis.

Gunnar Leheste: Kohtunikud võtavad Gibraltarilt ebaõiglaselt ära 1:1 viigivärava. Vilemehed nägid suluseisu, mida tegelikult polnud. Vihmann lasi mehe enda selja taga tähelepanuta. https://twitter.com/Johnny_Naps/status/1110653858349498369

Gunnar Leheste: Teeme veel ühe vahetuse. https://twitter.com/eestijalgpall/status/1110652187980582913

Gunnar Leheste: 71. minut: Henri Anier tuleb väljakule Sappineni asemele.

Gunnar Leheste: Uudiseid Zenicast: Bosnia sai 65. minutil punase (Pjanic). 64. minutil lõi Fortounis penaltist 1:2. https://twitter.com/dino_ATL/status/1110650199465226241

Gunnar Leheste: 67. minut: Gibraltari mängu teine nurgalöök ebaõnnestub täielikult.

Gunnar Leheste: 63. minut: Baranov sai võitluses vastasega viga ning on hetkel pikali, hoides rinnust kinni.

Gunnar Leheste: 62. minut: Zenjov saab karistusalas hästi löögile, kuid Gibraltari puurivaht on taas ülesannete kõrgusel.

Gunnar Leheste: 61. minut: Zenjov saab Vassiljevi nurgalöögi järel peaga löögile, aga suunab otse väravavahile sülle.

Gunnar Leheste: 58. minut: Eesti vahetab: Roosnupp välja, Frank Liivak sisse.

Raul Ojassaar: Gibraltari väravavaht võib muidugi tuulest rääkida, aga siin oli ka väravavaht ise selgelt ebakindel.

Gunnar Leheste: Kontantin Vassiljev, kes siis muu! Kruglov jooksis seisvast pallist üle ja Vassiljev keerutas tuule abiga ristnurka. https://twitter.com/eestijalgpall/status/1110646195247108099

Gunnar Leheste: 52. minut: Sappinen võetakse maha ja Eestile korralikust kohast karistuslöök. VÄRAV OLEMAS!

Gunnar Leheste: 51. minut: Baranovi omavärav oli lähedal! Tuleb aga hoopis Gibraltari esimene nurgalöök, mis lõppeb Aksalu palli püüdmisega.

Gunnar Leheste: Kaks vahetust Gibraltaril juba tehtud, meil alles üks.

Gunnar Leheste: Gibraltar on vahetust ette valmistamas. GPS-i seadme paigaldamisega on tükk tegemist. Sellisel tasemel analüütikaga tegeletakse kääbusriigis!

Gunnar Leheste: Teine poolaeg läks!

Raul Ojassaar: Poolajatulemusi EM-valikmängudest:Bosnia ja Hertsegoviina - Kreeka 2:0Iirimaa - Gruusia 1:0Itaalia - Liechtenstein 4:0Malta - Hispaania 0:1Norra - Rootsi 1:0Rumeenia - Fääri saared 3:1Šveits - Taani 1:0

Raul Ojassaar: Avapoolaeg on lõppenud! Seis ülimalt tuulisel väljakul on 0:0. Väravaid pole löödud, kuid Eesti on latti tabanud kaks, Gibraltar ühe korra. Oleme vastastele oma rumalusest-lohakusest kinkinud kaks väga head võimalust, samas on ka meil endal olnud mitmeid väga korralikke šansse. Väravad siin mängus löömata ei jää.

Raul Ojassaar: Eesti teebki peagi vahetuse ära: Kams välja, Baranov sisse.

Raul Ojassaar: Gert Kamsi jaoks tundub see mäng mängitud olevat. Kuna "paberitega" paremkaitsjaid meil pingil pole, tuleb Reimil teha mingisugune sundkäik.

Raul Ojassaar: Tuul on nii kõva, et Mihkel Aksalul tuleb väravalöögi ajal külje peale veerevat palli tabada.

Raul Ojassaar: Zenjov ja Vassiljev üritavad mõlemad 20 meetrilt. Esimene virutab väravast mööda, teise ürituse püüab minut hiljem väravavaht.

Gunnar Leheste: Palli valdamine esimese poole tunniga 75% - 25% Eestile, pealelöögid Gibraltari kasuks 4:3, nurgalöögid meile 2:0. Söötude arvuks antakse 217:70 (täpsed söödud 182:47).

Gunnar Leheste: Gert Kams on 33. minutil viga saanud ja viibib hetkel väljaku ääres füsiode hoole all.

Gunnar Leheste: 29. minut: Eesti nurgalöögi järel käib Roosnupu pall Gibraltari latis!

Gunnar Leheste: 19. minut: GIBRALTARIL OHTLIK VÕIMALUS! Aksalu peab tõrjuma Eesti kaitsjate selja taha pääsenud Tjay De Barri pealelöögi.

Gunnar Leheste: Zenica saun juba köeb: Bosnia juhib Kreeka vastu 2:0. 10. minutil skooris Edin Visca, 15. minutil Miralem Pjanic. https://twitter.com/Suad_Maslic/status/1110578550015512578

Gunnar Leheste: 10. minut: ESIMENE OHTLIK VÕIMALUS KA MEILT! Eestil oli kasutada karistuslöök, mida Kruglov esimese hooga üldse sooritada ei saanudki, sest tuul puhus palli minema. Tsenderdus oli iseenesest korralik ja Lepistu sai jala vahele, aga Gibraltari väravavaht tegi tõrje.

Raul Ojassaar: Kommentaatorid räägivad millegipärast muinasjuttu sellest, kuidas Aksalu oleks pidanud punase kaardi saama ja kuidas valikmängus oleksime kümnekesi jäänud. Punane kaart ei olnud see kohe mitte kuidagi - vea hetkel viis vastaste ründaja palli totaalselt endast kaugele ja väravast eemale. Kui Aksalu poleks viga teinud, ei oleks väravale otsest ohtu polnud - see ei oleks mitte mingi valemi järgi punane kaart olema pidanud.

Gunnar Leheste: 8. minut: Liam Walkeri karistuslöök läheb latti!

Gunnar Leheste: Aksalule 7. minutil kollane ja Gibraltarile ohtlik karistuslöök. Jäi kastist välja joostes palli klaarimisel hiljaks ja tõmbas ründaja maha.

Gunnar Leheste: 4. minut: Eesti esimene nurgalöök, aga Roosnupp, kellele Vassiljevi pall oli suunatud, sai võitluses Gibraltari mängijaga pisut haiget ja pallili ei küündinud.

Gunnar Leheste: Kohtumine on alanud! Näis, kuidas see tugev tuul mängu käiku mõjutama hakkab. https://twitter.com/FGScoreCentre/status/1110627753970290688

Rait: Gibraltari pindala: 6,84 km² Vilandi pindala: 14,7 km² ...Järele mõeldes: Olgu võit koju toodud! :D

Gunnar Leheste: Soome koondis sai EM-valikturniiril võõrsil Gruusiast jagu 2:0. Väravad 14. minutil Fredrik Jensenilt ja 78. minutil Pyry Soirilt. Soomel on nüüd kahest mängust üks võit ja üks kaotus. Selles grupis (J) kohtuvad veel täna Bosnia ja Hertsegoviina - Kreeka ning Itaalia ja Liechtenstein.

Gunnar Leheste: Mõlemad koosseisud paberil: https://twitter.com/GibraltarFA/status/1110609559855513606

Gunnar Leheste: https://twitter.com/GibraltarFA/status/1110619082301288449

Gunnar Leheste: Mihkel Aksalu kindlasti väärib väravas seismist nagu ka Mark Oliver Roosnupp oma kohta äärel. Dmitri Kruglovi kaasamine vasakkaitsesse oli samuti ette arvata - sai ju ta koondisekutse enne oma Poolas mängivat kolleegi Ken Kallastet, kes kutsuti tegelikult hiljem meeskonda vigastatud Sander Puri asemele. Seda, et Henri Anieri asemele läheb tipuründesse Rauno Sappinen, võis samuti eeldada. Üldiselt tuleb tõdeda, et sellise koosseisuga ei tohiks meil olla küll ühtegi vabandust, kui miskit seal kaugel Gibraltarimaal viltu peaks minema.

Gunnar Leheste: Avaldage arvamust: mida tänasest algkoosseisust arvata/oodata/loota?

Gunnar Leheste: https://www.facebook.com/jalgpalleestis/posts/10156962794273815&width=500

Gunnar Leheste: Sellised mõtted olid eilse treeningu järel Rauno Sappinenil: https://www.facebook.com/jalgpalleestis/videos/989565074766003/&show_text=0&width=560

Gunnar Leheste: Intervjuu Nikita Baranoviga: https://www.facebook.com/jalgpalleestis/videos/2382559221884147/&show_text=0&width=560

skeptik: Reaalne eesmãrk peaks olema lüüa Gibraltarile rohkem vâravaid kui Iirimaa aga see vast sõltub sellest kui kaitsvalt mängule minnakse ...

Raul Ojassaar: Tänased vormid on sellised:https://twitter.com/GibraltarFA/status/1110500638977413121