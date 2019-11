Eesti jalgpallikoondis mängib taas mitteametlikule MM-tiitlile

Mitteametliku MM-tiitli põhimõtte "leiutas" Inglismaa ajakirjanik Paul Brown. Loogika sarnaneb profipoksile - tšempioniks saab koondis, kes alistab senise maailmameistri.

Praegu hoiab selles arvestuses tiitlit Holland, see tuli tänu 6. septembri 4:2 võidule Saksamaa üle. Kolm päeva hiljem kaitsti nii-öelda tiitlivööd Tallinnas, kus 4:0 alistati Eesti.

Juunis oli valitsev meister veel Saksamaa, Eesti kaotas neile Mainzis 0:8.

Eesti aitaks maailmameistriks vaid võit, viigilise tulemuse korral jääb tiitel Hollandi valdusesse.

Kokku on mitteametlikke maailmameistreid läbi ajaloo 49, neist kõige eksootilisem on Curacao. Tiitel saadi enda kätte 1963. aastal, toona mängiti veel Hollandi Antillide nime all. Brown mõtles kontseptsiooni välja 2003. aastal, seega polnud mängijatel oma kummalisest saavutusest aimugi.