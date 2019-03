Eesti jalgpallikoondis kuulub koosseisu poolest Euroopa vanemate sekka

Kõige vanem koondis on ette näidata Valgevenel - meie EM-valiksarja alagrupikaaslane on seekordseteks mängudeks kokku kutsunud 23 mängijat, kelle keskmine vanus on koguni 29,6 aastat. Kogu maailmas on see suisa viies näitaja - esikohale on märgitud Sri Lanka, kelle kooseisu märgitud 32 palluri keskmine vanus on 30,9 aastat.

Euroopa riikidest järgnevad Valgevenele Andorra (29,3), Leedu (28,9), Island (28,8), Iirimaa (28,4), Küpros (28,3), Bulgaaria (28,1), Slovakkia (28,1), Rootsi (28,0) ja Eesti (27,9).

Üldiselt jääb suurema osa Euroopa riikide koondiste keskmine vanus 26-27 aasta juurde. Pika puuga kõige noorem koondis on (mitmes mõttes - tegu on koos Gibraltariga ka värskeima UEFA liikmega!) Kosovol - 24,2 aastat. Väga noored rivistused on veel Walesil (25,1), Saksamaal (25,2) ja Inglismaal (25,3).