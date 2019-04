Eesti jalgpallikoondis jätkab maailma edetabelis esisaja lõpus

Tabelijuht on endiselt Belgia koondis, teisel kohal on jätkuvalt maailmameister Prantsusmaa ja kolmandal Brasiilia. Inglismaa koondis tõusis neljandaks, Horvaatia langes viiendaks. Esikuuiku lõpetab Uruguay, kes lükkas Euroopa meistri Portugali seitsmendaks. Veel on esikümnes Šveits, Hispaania ja Taani.

Meie lähinaabritest on Venemaa koondis 46., Soome 60., Leedu 132. ja Läti 133. kohal.

EM-valiksarja Eesti alagrupikaaslastest asub Saksamaa 13., Holland 16., Põhja-Iirimaa 33. ja Valgevene 81. kohal.

Maailma edetabel