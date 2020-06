Eesti jalgpallikoondis ja eurosarjas osalevad klubid peavad ilmselt mängima tühjade tribüünide ees

"Hetkel pole veel lõplikku otsust tehtud, kas publik pääseb mängudele, kuid hetkel tundub, et UEFA egiidi all peetavatel võistlustel jäävad tribüünid tühjad. Risk on liiga suur," lausus Meyer, vahendab Independent.ie.

Kui selline otsus tehakse, tuleb Eesti jalgpallikoondisel ja eurosarjas mängivatel klubidel pidada oma mängud ilma publikuta.

Teatavasti lastakse Eestis alates 1. juulist staadionitele kuni 1000 inimest, kellest umbes 850 on pealtvaatajad, kuid UEFA egiidi all toimuvatele vutimängudele see luba ei laieneks.

Keeld kehtiks nii UEFA Rahvuste liiga mängudel, meeste ja naiste klubijalgpalli euromängudel ja noorte EM-valikmängudel.