Eesti jalgpallikoondis alustab uute Konstantin Vassiljevite otsingut

Tõde elust enesest: töö on tellija materjalist. Eesti jalgpallikoondise puhul on viimastel aastatel aina enam räägitud, et see materjal ei ole samaväärne käimasoleva kümnendi alguse omaga. Laupäeval suutsid peatreener Martin Reim ja Co mängumeestest sisuliselt maksimumi välja pigistada.

Ainuke asi, mida Reimile ette heita: vahetuste koha pealt mängis põhjaiirlaste peatreener Michael O’Neill eestlased üle. Sügavamale vaadates teeb aga murelikuks, kui Eesti koondise parimaks meheks oli 34-aastane poolkaitsja, kes on praeguseks naasnud mängima koduliigasse.

Mida laupäevane Eesti ja Põhja-Iirimaa kohtumine aga näitas?