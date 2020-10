Eesti jalgpallikohtunik saab Euroopa liigas vilistada Šotimaa suurklubi kohtumist

Mängu kohtunik on Kristo Tohver, keda abistavad Silver Kõiv ja Aron Härsing. Neljanda kohtuniku ülesandeid täidab Juri Frischer.

Rangers alustas Euroopa liigat 2:0 võiduga Standard Liège’i (BEL) üle. Lech tunnistas avavoorus Benfica (POR) 4:2 paremust. Rangers – Lech kohtumise avavile kõlab 29. oktoobril Eesti aja järgi kell 22.00 Ibroxi staadionil.

Kadri Jägel on tänase naiste EM-valikmängu Soome – Šotimaa delegaat Helsingis. Delegaat on UEFA kõrgeim esindaja vastaval mängul ning tema ülesandeks on tagada matši sujuv läbiviimine vastavalt reeglitele ja koostada ülevaade kõigist korralduslikest asjadest. Vajadusel lahendab delegaat probleeme ja teeb kriitilistes olukordades otsuseid.