Eesti jalgpalliklubi sai UEFA kõrge tunnustuse osaliseks

Igal aastal valib UEFA üle Euroopa tegutsevate jalgpalliklubide hulgast välja kolm, keda tunnustatakse parima rahvajalgpalli klubi auhinnaga. Tänavu teenisid autasu Alternative Sports Club ZŁY (Poola, kuld), SV Donau Klagenfurt (Austria, hõbe) ja FC Elva (Eesti, pronks).

FC Elva puhul tõstis UEFA esile tugevat kogukonda, tervislike eluviiside edendamist ja edukat tegutsemist väikeses linnas. Auhind antakse FC Elvale üle täna, 13. oktoobril Eesti - Saksamaa EM-valikmängul, lisaks sai klubi kingituseks 100 jalgpalli.

2000. aastal asutatud FC Elva klubis on ametis 27 treenerit ja ametnikku, kokku käib treeningutel 575 tüdrukut, poissi, naist ja meest. Klubi esindusmeeskond mängib Esiliigas, kus nende kodumänge külastab keskmiselt ligi 300 pealtvaatajat. Esindusnaiskond kuulub samuti Esiliigasse.

FC Elva on aktiivne ürituste ja turniiride korraldaja: näiteks iga-aastane Jalkafest toob tavapäraselt kokku tuhatkond inimest.

"Meil on väga hea meel, et paljude Euroopas tegutsevate klubide hulgast valis UEFA just FC Elva. See on suur tunnustus ja peegeldab seda, mida Eesti jalgpallis tegutsevad inimesed on aastate jooksul näinud - Elva klubi aktiivne ja hästi planeeritud tegutsemine, noortetöö pidev arendamine, kogukonnatöö läbi erinevate ühistegevuste ja lisaks sportlikele ka laiemate eesmärkide seadmine," lausus Eesti Jalgpalli Liidu president Aivar Pohlak.