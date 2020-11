Eesti jalgpallifännid kogusid oma lemmikklubidele poole aastaga üle 43 000 euro

LHV Jalgpallikaart on ametlik Eesti jalgpalli fännikaart, mille omanik saab oma lemmikklubile toetust koguda. Iga Jalgpallikaardiga sooritatud ostu pealt maksab LHV 10 senti kaardiomaniku valitud jalgpalliklubi toetuseks.

„Tänavune aasta on kõigile palju väljakutseid pakkunud. On rõõm näha, et vaatamata maailma tabanud olukorrale on jalgpallihooaeg Eestis ühise pingutuse tulemusena edukalt lõpule jõudmas. Oma märkimisväärse panuse on sellesse andnud ka kõik aktiivsed LHV Jalgpallikaardi kasutajad, keda on üle kogu Eesti juba üle 4500,” lausus LHV Panga juhatuse esimees Erki Kilu.

Kui tavapäraselt maksti toetused välja aasta lõpus, siis sel aastal otsustas LHV kanda toetused klubidele kahes osas: mais ja novembris. Kevadiseks toetussummaks perioodi november 2019 kuni aprill 2020 eest kogunes 36 003 eurot, suve ja sügisega kogusid jalgpallifännid aga 43 763 eurot, mis teeb aastaseks toetussummaks 79 766 eurot.

„LHV tegi kevadel koroonaviirusest tingitud keerulises olukorras kiire ja sisulise muudatuse, otsustades maksta toetuse klubidele kahes osas. Kui mõelda, milline on üldiselt pankade kuvand, siis näitab see otsus taas LHV erilisust ja tugevat sidet Eesti ühiskonnaga,” ütles Eesti Jalgpalli Liidu president Aivar Pohlak. „Jalgpallikaardi projektis on hästi ühendatud ettevõtlus ja kogukondlik tegevus. See on üks sammas, millele saab toetuda klubide kasv,” lisas ta.

Suurima toetussumma kogusid Eesti klubidest Tartu JK Tammeka 3277 eurot, Tallinna FC Flora 2588 eurot ja Nõmme Kalju FC 1890 eurot.