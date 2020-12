Eesti jalgpalliajakirjanike klubi hakkab välja andma auhinda Annika

Annika auhinna autoriks on klaasikunstnik Eeva Käsper, kes on alates 2005. aastast andnud kuju ka Hõbepallile. Auhinna nimi on inspireeritud 2001. aastal 21-aastasena autoõnnetuses hukkunud Eesti naiste koondise kapteni Annika Tammela talendist.

EJAK-i kapten Steiv Silm: "Naiste jalgpalli areng nii välismaal kui ka Eestis on tormiline, ehkki igapäevaselt see välja ei paista. Ainuüksi Eestis on naiste jalgpalliharrastus viimase viie aastaga tõusnud kolmandiku võrra. Harrastajate arv hakkab lähenema juba kolmele tuhandele. Selle arengu tuules on igati loogiline, et traditsiooniks saanud Hõbepalli kõrval on aeg välja hakata andma ka autasu naiste rahvuskoondises löödud aasta ilusaima värava eest."

EJAK-i liige, ERR-i teleajakirjanik Aet Süvari: "Ka maailma jalgpalliliit FIFA arvestab ilusaima värava ehk Puskase auhinna valikus naiste löödud tabamustega. Kaalusime sedagi, et sarnaselt FIFA-le hinnata naiste ja meeste löödud iluväravaid ühes kategoorias, ent leidsime, et eraldi auhinnaga saame naiste tehtud tööle senisest suuremat tähelepanu pöörata ja seda väärtustada. Vähemalt esialgu on oluline seda spordisõpradele teadvustada ja pildis hoida, et ei kipuks ununema: meil on ka naiste koondis ja nende töö on sama kaaluga."

EJAK-i liige, Soccernet.ee ajakirjanik Ott Järvela: "Eesti naiste jalgpallikoondis lööb ühes mõttes kaasa praeguse spordimaailma kõige armutumas konkurentsis, sest pole ühtegi võistkondlikku pallimängu, mille arengu tormilisust saaks hetkel võrrelda naiste jalgpallis toimuvaga. Ning selle ülikiire, üha uusi bastioneid vallutava arengu epitsenter asub Euroopas.

Eesti naiskond pole viimastel aastatel kogenud meeldejäävat sportlikku edu, aga Annika – nagu ka Hõbepall – polegi mõeldud sümboliseerima ja tähistama edu, vaid Eesti jalgpallikoondise olemasolu ja tegutsemist. Kui need auhinnad suudavad kedagi inspireerida, motiveerida või kannustada, on see juba puhas boonus."

2020. aasta Annika ja Hõbepalli võitjad avalikustatakse 2021. aasta alguses. Esimene Annika valitakse kahe ja 26. Hõbepall kuue kandidaadi seast, sest just nii palju väravaid lõid lõppeval aastal vastavalt Eesti naiskond ja Eesti meeskond.