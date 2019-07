Eesti jalgpalli verinoor ründelootus liitub Saksamaa kõrgliigaklubiga

Veebruaris 16-aastaseks saanud Šapovalov on sel hooajal Eesti esiliigas löönud 16 mänguga 16 väravat, U17 koondise eest on tema saldo 12 mängu ja seitse tabamust.

Esialgu liitub Šapovalov mõistagi Freiburgi noorteakadeemiaga.

Noor ründaja on Freiburgi juures viibinud juba eelmise nädala algusest saati ning nüüd on üleminek viimaks ametlikuks tehtud. Eelnevalt on ta korduvalt Freiburgis testimisel käinud, samuti on ta end näitamas käinud erinevatele tippklubidele, huvi näitas tema vastu välja näiteks ka Arsenal.

Lõppenud hooajal sai Freiburg Saksamaa Bundesligas 18 meeskonna seas 13. koha, Freiburgi U19 meeskond oli samuti liiga keskmike seas.

Freiburgi akadeemiast on sirgunud palju Bundesliga mängijaid, teiste seas näiteks ka praegune Saksamaa koondise keskkaitsja Matthias Ginter.

Flora juhid on varem Freiburgi akadeemiat kiitnud ning toonud välja põneva statistika - väidetavalt jõuab just nende kasvandikest kõige suurem protsent Bundesligasse mängima.

FC Flora spordidirektori Norbert Hurda sõnul on Freiburgis mängija arenguks suurepärased tingimused. „Noormängija liikumisel välismaale on meie jaoks oluline väga oluline tähelepanu, mida välisklubis noorte arendamisele pööratakse. Teiseks väga oluliseks teguriks on side esindusmeeskonnaga ehk kui suur võimalus on mängijal pääseda klubi noortesüsteemist otse esindusvõistkonda. See näitaja on Freiburgil üks kõrgemaid Euroopas, mis tähendab, et nende noortetöö on väga heal tasemel,“ ütles Hurt.