Eesti jalgpalli superkarikamängul hümni laulev Stefan: ei tahaks suurel sündmusel sõnu valesti laulda

"Võimas tunne on olla hümni esitajaks. See on suur vastutus. Ei tahaks sõnu valesti laulda suurel sündmusel. Oleks piinlik," sõnab Stefan EJL-i pressiteenistuse vahendusel. "Aga tegelikult on äge tunne, et mind valiti selleks inimeseks, kes laulab hümni!"

tefan sõnab, et talle meeldib jalgpalli mängida, aga vaatamas pole väga palju käinud. Viljandis jõudis noormees ikka JK Tuleviku tegemistele ka aeg-ajalt kaasa elada. "Viljandi Tuleviku tiimi mänge järve ääres vahepeal nägin tõesti, äge oli vaadata." Praegu pole Stefan Viljandi meeskonna käekäiguga enam nii hästi kursis, kuid loodab, et tiimiga on kõik hästi.

Oma lemmikmeeskonda Stefanil pole, kuid see-eest on tekkinud oma lemmikmängijad. „Nendeks on jalgpallistaarid Messi ja Ronaldo,“ sõnab ta. „Ammustest aegadest meeldis mulle enim Ronaldinho.“

Hooaja avamäng toimub tänavu 3. märtsil kell 13.00 Sportland Arenal, kui mullu Premium liiga võitjaks kroonitud Nõmme Kalju FC kohtub Tipneri karikafinaalis triumfeerinud Tallinna FCI Levadiaga. Pääsmed on müügil Piletilevis.