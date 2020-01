Eesti jalgpalli superkarikamäng peetakse esmakordselt Narvas

„Otsime võimalusi erinevate oluliste jalgpallimängude korraldamiseks üle Eesti, et huvilised ja klubid kogu riigis saaksid nendest vahetult osa. Narva Transi karikavõit, viimastel aastatel tehtud silmapaistev kogukonnatöö ja heal tasemel altsoojendusega kunstmurustaadion tekitasid loogika Superkarika Narvas korraldamiseks,” selgitas Eesti Jalgpalli Liidu (EJL) peasekretär Anne Rei.

Flora on viimasest neljast Superkarikafinaalist osalenud kolmes ning viimati tõsteti karikas pea kohale 2016. aastal. Flora ja Trans on omavahel ka Superkarika mängus kohtunud, kui 2012. aasta kallutas Sportland Arenal toimunud matši 4:0 enda kasuks pealinnameeskond. 2012. aasta kaotus ja Levadiale allajäämine 2001. aastal on Narva ainsad kaotused Superkarikas, sest 2007. ja 2008. suutis Trans kahel aastal järjest Superkarika võita! Flora on olnud võistluse edukaim meeskond üheksa tiitliga.

Pääsmed tulevad lähiajal müüki Piletilevisse.

Superkarika viimist piirilinna toetab Intergratsiooni Sihtasutus.