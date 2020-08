Eesti jalgpalli noortekoondis teenis Balti turniiril esikoha

Võistkonnad tulid omavahelisele kohtumisele vastu erinevas olukorras. Eesti suutis eilses avamängus kirja saada 5:0 võidu Läti üle ning Leedu pidi tunnistama lätlaste 3:0 paremust.

Mäng algas mõlema võistkonna jaoks üsna otsivalt ning konkreetseid lahendusi vastaste karistusalas või selle lähistel esialgu leida ei õnnestunud, kirjutab Jalgpall.ee. Esimene ohtlikum olukord avanes võõrustajatel, kui Kamile Mikalauskyte pääses 20. minutil Eesti kaitseliini taha jooksu ning väravas seisnud Katarina Elisabeth Käpa pidi nullima üks ühele olukorra. Mõni minut hiljem saadi nurgalöögist veel kord löögile ning taas tuli sekkuda väravavahil. Esimesel 40-minutilisel poolajal näitaski ennast aktiivsemast poolest Leedu noortekoondis, kuid väravalukku lahti murda ei suutnud kumbki osapool.

Teiseks poolajaks tõi Eesti väljakule värskeid jalgu ning vahetusmängijad sepistasid kohe ka juhtvärava, kui Jane Mirjam realiseeris 42. minutil Vanessa Grutopi söödu. Leedu ennast kaotusseisu jäämisest morjendada ei lasknud ja 46. minuti lõpus tõi tabloole viigi Žemyna Lekaviciute. Eesti jõudis uuesti sihile 77. minutil, kui karistusalas kukutati Aleksandra Orlova, kes ise ka penalti realiseeris. Selle tulemusega kohtumine ka lõppes ning Eesti kindlustas täiseduga ka turniirivõidu. Teisele kohale tuli kolme punktiga Läti ning võõrustajad jäid punktideta kolmandaks.

„Alustasime täna täiesti teistsuguse koosseisuga kui eile Läti vastu (algkoosseisus oli 11 uut mängijat – toim.). Neil mängijatel oli natuke vähem kogemust ja võibolla mängis ka ärevus rolli, et kõikide oma ülesannetega ei tuldud alguses toime. Samas said nad kindlasti ka selle ühe poolaja jooksul tulevikuks vajalikke kogemusi. Vaheajal rääkisime, et väljakul on vaja rohkem tahtmist välja näidata ja kõigis olukordades lõpuni pingutada. See kindlasti aitas meil teisel poolajal mängu paremini sisse tulla,” sõnas koondise peatreener Kätlin Hein.

„See, et meil avanes võimalus sellisel erakordsel aastal mängida rahvusvahelisi kohtumisi, on kindlasti väga tähtis ja mängijate jaoks oluline kogemus. Asjaolu, et suutsime siin ka võidud võtta, on muidugi väga positiivne,” võttis peatreener turniiri kokku.