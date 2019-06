Eesti jalgpalli hädad. Küsimus ei ole meie väiksuses ega A-koondise treenerites, probleemid on mujal

Eesti jalgpallikoondisest rääkides kasutatakse nüüd ja alati võrdlust legendaarse 2012. aasta EM-valiksarjaga ja play-off’i jõudmisega. Loomulikult langesid siis kokku mitu eestlastele soodsat asjaolu, kuid ühtlasi oli olemas 15 mängijast koosnenud tuumik, kes väljakul üldjuhul hätta ei jäänud. Mälestusväärsetest kohtumistest on nüüdseks möödunud kaheksa aastat ning rahvusesindusest vahepeal läbi käinud kümneid ja kümneid uusi mängijaid. Kui aga vaadata nende taset, siis võib tõdeda, et 2011. aastal tegusid teinud tiimis võiksid neist korralikult mänguaega saada ainult Karol Mets ja Mattias Käit.

Miks on see nii läinud? Eesti Päevaleht rääkis paari kogenuma mängumehega.Ühe olulisema puudusena toodi esile, et millalgi vähenes noortega tehtava individuaalse töö hulk. Laste arv trennides suurenes, kuid tähelepanu pöörati neile vähem. Eelkõige käib see põlvkonna kohta, kes peaks praegu olema parimas mängijaeas. Puudujääke on nii tehnilises pagasis kui ka füüsilistes võimetes.