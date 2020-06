Eesti jalgpalli esiliiga otseülekanded jätkuvad ka juulikuus

See tähendab, et tänavuse hooaja esimesest 70-st mängust toodetakse otsepilti lausa 67 korral. Hetkel planeeritud otseülekannete arvestuses tähendab see, et Esiliiga 156-st matšist näidatakse otsepildis vähemalt 84 ehk enam kui pooltest mängudest.

„Otseülekanded on olnud jalgpallisõprade seas populaarsed ja pakuvad head väljundit Esiliiga klubide sponsoritele, samuti on tegemist väärt materjaliga liiga tutvustamiseks," märkis Eesti Jalgpalli Liidu peasekretär Anne Rei.

Igast voorust näitab otsepildis ühte mängu Soccernet.ee portaal ning neljale kohtumisele saab kaasa elada jalgpall.ee vahendusel.

Tulenevalt vahepealsest eriolukorrast on Esiliigas tavapärase 36 vooru asemel kavas vähem mänge. Esmalt peetakse liigas kolm ringi (27 vooru), misjärel mängivad Esiliigas 1.–6. kohale ja 7.–10. kohale tulnud tulnud võistkonnad omavahel neljanda ringi. Seega toimub esikuuikul 32 ja teistel 30 vooru.