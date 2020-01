Eesti jalgpall sai uue suurtoetaja

Alates 2020. aastast on Coolbet Eesti jalgpallikoondise, Eesti Jalgpalli Liidu ja Premium liiga suurtoetaja. Täiendava panuse annab ettevõte saalijalgpalli, rannajalgpalli ja rahvaliigasse. A. Le Coq Arenal toimuvatel Eesti meeste koondise kodumängudel hakatakse VIP külalisi vastu võtma Coolbet Tähtede klubis.

„Meil on väga hea meel, et sõlmisime Coolbetiga pikaajalise koostöölepingu, mille sisuks on nii tipp- kui ka harrastusjalgpalli toetamine. Tegu on suuremahulise koostööga, mille alusel näeme uusi ettevõtmisi mitmes valdkonnas,” lausus Eesti Jalgpalli Liidu peasekretär Anne Rei.

„Coolbeti peakontor asub Tallinnas, kuid mõistagi tegutseme üle maailma. Sama lugu on Eesti jalgpalliga - kodu asub Eestis, aga mõju ulatub üle maailma. Jalgpallil on oma missioon ja oleme uhked, et saame enda poolt anda panuse selle ellu viimisesse. Tegemist on maailma ja Eesti populaarseima spordialaga, millel suur võimalus inimestele positiivset pakkuda,” sõnas Coolbet Eesti turundusjuht Samir Abdurahmanov.