Eestis koroonaviiruse laialdase leviku tõttu pausile pandud jalgpallihooaeg jätkub optimistliku stsenaariumi järgi hiljemalt 1. juunil. Nagu teistelgi elualadel on ka spordis rahalises plaanis oodata tagasilööki. Alaliidu presidendi Aivar Pohlaku sõnul hakkab tulu saamata jäämine millalgi mõjutama kõiki. See omakorda tähendab, et riigi abita ei ole võimalik toime tulla. Abi ei oodata aga õigustamatult.