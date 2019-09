Eesti ja Hollandi jalgpallimängu eel esineb fännialal Tanel Padar

Festivaliala avatakse kell 19.45, Tanel Padar alustab kell 20.00. Fännialal on lisaks veel palju huvitavaid tegevusi - täpsuslöögisein, kus parimad teenivad auhinnad, fotosein, vabatahtlike abiga saab oma põsed värvida sinimustvalgeks, rütmikat meeleolu tekitab A. Le Coqi löögirühm, uudistamiseks on uued maasturid ABC Motorsilt, avatud on toitlustusala nii siseruumides kui ka õues, müügil on erinevad fännikaubad ja uus siili parukas. Vabatahtlikud koguvad annetusi Eesti Vähiliidu kampaania "TERVE Eestiga vähi vastu" toetuseks.

Tegevused festivalialal vältavad kuni kella 21-ni, mil Eesti ja Valgevene koondised saabuvad soojendusele. Kell 21.30 on kavas avatseremoonia, mille käigus kõlavad hümnid, toimub koondiste rivistus ja kätlemine. Avavile kõlab kell 21.45.

Mängule on oodata üle 10 000 pealtvaataja. Et vältida järjekordi, jõuda õigeks ajaks oma istekohale ja luua mõnus meeleolu, on tark tulla varakult kohale ning teha seda ühistranspordiga, jala või jalgrattaga. Autoga pääseb staadioni parklasse vaid erilubadega.

Korraldajad paluvad koju jätta oma söök ja jook, endale ja teistele ohtlikud esemed ning suured kotid. Kohapeal on avatud pakihoid.

Pääsmed hinnaga 16 kuni 24 eurot on saadaval Piletilevis. Eesti - Holland EM-valikmäng toimub esmaspäeval, 9. septembril A. Le Coq Arenal.