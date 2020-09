Eesti ja Gruusia jalgpallikohtumist teenindavad Leedu kohtunikud

A-koondise mängus Gruusia vastu on peakohtunik Donatas Rumsas. Rumsase abilisteks on abikohtunikud Aleksandr Radius ja Dovydas Sužiedėlis. Neljas kohtunik on Manfredas Lukjančukas.

Rumsas on FIFA kategooriat omanud 2016. aastast ja mõistab õigust Leedu kõrgliigas. Ta oli eelmisel hooajal kohtunik mitmetel Meistrite liiga ja Euroopa liiga kvalifikatsiooniturniiri mängudel ning teenindas ka kahte Euroopa liiga alagrupiturniiri mängu.

U21 koondise valikmängul Poola vastu on peakohtunikuks Petri Viljanen. Abikohtunikeks on Mika Lamppu ja Riku Vihreävuori. Neljanda kohtuniku ülesandeid täidab Joni Hyytiä.

Viljanen on FIFA kategooriat omanud 2018. aastast ning on igapäevaselt kohtunik Soome kõrgliigas. Viljanen on samuti teenindanud varasemalt Euroopa liiga kvalifikatsiooniturniiri mänge ning ta oli peakohtunik ka hiljuti toimunud Paide Linnameeskonna esimeses euromängus Vilniuse Zalgirise vastu.

U21 koondise mäng Poolaga leiab aset reedel kell 19 Pärnu Rannastaadionil. A-koondis võõrustab Gruusiat laupäeval kell 19 A. Le Coq Arenal. Mõlemad mängud toimuvad suletud uste taga.