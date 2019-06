Edetabel: ajaloo suurimat kaotust korranud Eesti suurimad koslepid

Eesti koondis oli varasemalt kaheksa tabamusega kaotanud ainult ühel korral. Kõik see juhtus juba koguni 97 aastat tagasi, kui põhjanaabritele soomlastele jäädi Helsingis alla 2:10.

Seitsme väravaga on eestlased kaotanud seitsmel korral. Lisaks Belgia käest saadud 1:8 koslepile oleme saanud ka kuus 0:7 kaotust. Sellise skooriga on meist üle sõitnud Soome, Norra, Leedu, Iisrael, Bosnia ja Hertsegoviina ning Portugal. Kuue väravaga on kaotatud viiel korral

Kui valdav osa Eesti koondise suurtest kaotustest on tulnud 1990-ndatel, siis kolm väga suurt kaotust on nüüdseks saadud ka kolme viimase aasta jooksul.

Eesti jalgpallikoondise läbi aegade suurimad kaotused:



Soome – Eesti 10:2 (Helsingi 11. august 1922)

Saksamaa – Eesti 8:0 (Mainz, 11. juuni 2019)

Eesti – Soome 0:7 (Tallinn, 26. oktoober 1994)

Norra – Eesti 7:0 (Larnaca, 6. veebruar 1995)

Leedu – Eesti 7:0 (Riia, 20. mai 1995)

Iisrael – Eesti 7:0 (Ramat Gan, 18. jaanuar 1999)

Bosnia ja Hertsegoviina – Eesti 7:0 (Zenica, 10. september 2008)

Portugal – Eesti 7:0 (Lissabon, 8. juuni 2016)

Belgia – Eesti 8:1 (Brüssel, 13. november 2016)

Soome – Eesti 6:0 (Helsingi, 17. oktoober 1920)

Eesti – Rootsi 1:7 (Tallinn, 23. juuli 1926)

Eesti – Šveits 6:0 (Tallinn, 16. august 1992)

Horvaatia – Eesti 7:1 (Zagreb, 3. september 1995)

Eesti – Mehhiko 0:6 (Montecatini, 9. mai 1998)