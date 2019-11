Dmitri Kruglov plaanib karjääri jätkata

Selle hooaja järel lõpetavad karjääri Premium liiga legendid Gert Kams (Flora), Tarmo Neemelo (Paide) ja Indrek Ilves (Tulevik). Sinna nimekirja Kruglovi nime juurde kirjutama ei pea, vahendab Soccernet.ee.

Kruglov liitus esimest korda Levadiaga juba 2003. aastal ning pärast Infonetiga ühendklubi loomist on ta olnud Levadia kapten.

"Mina olen teinud plaane, aga klubi presidendiga (Viktor Levadaga - R. V.) ei ole ma sellest veel rääkinud. Arvan, et kohtume temaga lähipäevil ja räägime kõik plaanid selgeks," selgitas ta ja kinnitas, et temapoolne soov on karjääri jätkata.

