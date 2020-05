DELFI VIDEOD ja FOTOD | Teistmoodi tippjalgpall: jalaga tõrjed ja tühja lendavad kõrged pallid

Saabunud loa järgi tohtisid Eesti jalgpalliklubid treeningutele naasta 2. mail. Nüüdseks on töö käinud juba ligemale nädal aega. Nagu reeglid ette näevad, võib harjutada kümnestes gruppides ja hoides kahemeetrist vahemaad. Keelatud on palli peaga lüüa ning väravavahtidel kätega püüda ja tõrjuda. See tähendab, et harjutuskorrad ei meenuta just tavapärast jalgpallitrenni.