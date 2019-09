DELFI VIDEO | Vutikoondise peatreener Karel Voolaid peab eelseisvatest kohtumistest ühte selgelt olulisemaks

"Tore, et see lõpuks kõik käes on," sõnas Voolaid esimese trenni eel.

Eesti koondist ootavad lähinädala jooksul ees kaks kodust EM-valikmängu, kus vastasteks on Valgevene ja Holland. Voolaidi sõnul peab ta treenerina prioriteetsemaks kohtumist Valgevenega.

"Mängud tulevad järjekorras üks ja kaks. Publikumagnet on tõenäoliselt Holland, punktimagnet aga Valgevene. Kuna ma elan punktimaailmas, siis number üks on Valgevene ja number kaks Holland," sõnas Voolaid.

