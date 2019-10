Lisaks ERR-i ülekandejaamale on oma produktsiooniga Tallinnas ka RTL, kes tõi siia rohkem kui 100-liikmelise meeskonna. Põhjus on lihtne. Et toota ülekannet ka teiselt poolt väljakut, mis võimaldab rohkem pilti jätta Saksamaa koondise toetajate logosid.

Seega on homme A. Le Coq Arena muru ümber 39 kaamerat. UEFA superkarikamängu "võttis purki" 28 kaamerat. Politseilt saadud eriloaga paneb RTL staadioni kohale tiirutama ka droonikaamera.

Kõigest sellest võidab ka Eesti televaataja, sest ERR ja RTL saavad oma ülekannetes kõiki kaamerapilte kasutada.

Delfil õnnestus nii ERR-i kui ka RTL-i telebussidesse sisse piiluda ja mõlema telejaama kõrgete ülemustega päev enne suurt mängu juttu teha. Vaata videot!