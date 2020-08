DELFI VIDEO | Üle üheksa aasta Eesti klubis mängiv Henri Anier: Paide tegi mulle väga viisaka pakkumise

Viimati Eestis 2011. aastal klubijalgpalli mänginud endine florakas sattus kodumaale mängima tänu maailmas valitsevale koroonapandeemiale. Kui kauaks ta Paidesse jääb, olevat hetkel ennustamatu.

"Üldse ei mõtle sellele. Näed ju ise, mis maailmas toimub. Targem on elada päev korraga. Nii ma olen viimased aastad elanud. Kõik võib väga kiirelt muutuda. Mul on oma rutiinid, mida ma iga päev paremaks saamise nimel teen. Hetkel on kõik sujunud. Tunne läheb paremaks ja hea meel on tagasi väljakul olla," sõnas ta.

Miks just Paide linnameeskond, kui Eestis on veel kolm suurema rahakotiga tippklubi? "Paide näitas mu vastu väga suurt huvi ja tegi väga viisaka pakkumise. Mul polnudki vaja mujale vaadata. Mul olid ka teised variandid väga lähedal, olin väga lähedal liitumas kahe välisriigi klubiga, aga lõpuks otsustasin, et kõige targem ja mõistlikum oleks siia jääda, end vormi ajada ja meeskonda aidata."

Vaata videost, mida rääkis Anier Paide ajaloo esimesest euromängust ja rahvuskoondisest, mille nimekirja peatreener Karel Voolaid homme avalikustab!