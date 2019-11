DELFI VIDEO | Reim tulevasest koostööst Vaštšukiga: see sõnasõda on pigem meedia poolt üles krutitud

„Kui treenerina tahan jätkata, siis minu jaoks oli see huvitav pakkumine ja väljakutse. Ei näinud probleemi, miks seda mitte üritada,“ tunnistas Reim. „Tean oma ülesandeid ja tean, mis eesmärgid klubil on. Need ühtivad minu omadega. Ma ei näe mingeid probleeme.“

Levadias ootab Reimi ees ka ründav poolkaitsja Bogdan Vaštšuk. Ajalugu teab, et meeste läbisaamine ei ole just parim, kuid Reimi sõnul on kõik probleemid ületatavad.

Omal ajal U21 koondist juhendanud Reim avaldas toona, et Vaštšuk loobus koondise esindamisest. Vaštšuk on hiljem tõdenud, et ta ikkagi sooviks koondist esindada.

„Ma pole temaga (Reimiga) pärast 2015. aastat rääkinud ja ma ei öelnud, et ma ei taha Eestit esindada. Ta peaks uue telefoni ostma või praeguse ära parandama," sõnas Vaštšuk tänavu jaanuaris Õhtulehele.

„See sõnasõda on pigem meedia poolt üles krutitud ja meil ei ole probleemi. Oleme mõlemad spordiinimesed ja kui tema jalgpallurina tahab karjääris edasi minna, siis peavad meil olema ühised eesmärgid. Ma ei näe probleemi. Eks elu näitab. Tean noortekoondistest tema eeldusi. Temast võib saada väga hea mängija. Ta peab ületama oma mõõnad ja vigastuspausid,“ rääkis värske Levadia peatreener, et ootab koostööd 24-aastase mängumehega, kes omal ajal esindas Eesti U21 koondist 8 korda.