DELFI VIDEO | Ragnar Klavan: Peep Vainu appi kutsuma ei pea, sellest august välja ronimine on meie töö

Kui teisel üleminutil värav sisse lüüakse, siis kas võib öelda, et tegu on ühe Eesti koondise valusaima kaotusega?

Valus on see kindlasti. Suurem osa mängust oli pilt okei. Aga sellisel viisil kaotada... Esimene värav tuli minu naiivsusest (Nikita Naumov võitis nurgalöögist Klavani vastu õhuduelli - toim). Ei saa öelda, et teise värava taga oli individuaalne eksimus, aga me ei jõudnud kuidagi positsioneerida nii, et suutnuksime mängijad ära katta. See näitab nende klassi, et nad selle momendi üles leidsid, selle palli sinna panid ja ära lõid.

Miks see olukord tekkis? Kas tähelepanuvõime langes? Olime viigiga mingil määral leppinud?

Ei usu, et olime viigiga leppinud. Täna olid platsil kaks võrdset mängijat, kes üritasid mõlemad oma võtta, aga kahjuks me teatud põhjustel selle mänu kaotasime.

Olete uue peatreeneri käekirjaga harjunud? Mida sa tema uuendustest esimesena välja tooksid?

Arvan, et peatreener on selle lühikese ajaga, mis talle on antud, väga head tööd teinud. Raske on veel [eelmise treeneriga] võrrelda, kuna see oli tal alles esimene mäng.

Kuidas hindad koostööd oma keskkaitsepaarilise Joonas Tammega?

Ma arvan, et see on okei. Ideaalsest maailmast jäi ikka puudu. Teineteise mõistmist võiks rohkem olla. Esimesel poolajal langesime mingitel momentidel mõlemad - seda saab kindlasti parandada. Aga see on nii kõikides liinides ja aspektides. Esimene mäng uue peatreneeri käe all. Suurem pilt on siiski okei. Ma ei õigusta muidugi kaotust.