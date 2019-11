DELFI VIDEO | Pelle Pohlak: aastaid tagasi valitud suund on põhjus, miks Flora on suutnud ainsana tihti tiitleid võita

"Kõige lihtsam vastus oleks, et lõime kõige rohkem väravaid ja teenisime rohkem punkte," vastas Pohlak muiates küsimusele, mille poolest Flora tänavu konkurentidest parem oli. "Kui päriselt kõnelda, siis suund, mille aastaid tagasi valisime, oli edukas. See on ka põhjuks, miks me oleme ainukesed, kes on tihti tiitleid saanud."

"Kui vaatame väravalööjate edetabelit, siis olime sisuliselt ainus võistkond, kellel oli väga palju väravaid lööv tipuründaja olemas. Kui Erik Sorga lõi 31 väravat, siis järgmised jäid 13 peale ja sealt allapoole. See on meeskondliku töö tulemus, et meil on mängija, kes on saanud särada. See on teistel tiimidel kindlalt puudu," arutles Pohlak.

"Tugeva keskkaitse paari esiletõus, Kostja (Konstantin Vassiljev - toim), hästi töötavad ääred tugeva konkurentsiga ja ründajad - arvan, et kogu kompott oli meil ikkagi kõige parem sel aastal," loetles Pohlak tänavuse hooaja edu põhjuseid.

