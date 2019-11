DELFI VIDEO | Pareiko Reimi palkamisest: me ei taha enam teha neid vigu, mis jätavad meid tiitlist ilma

Reimi kõrval kaalus Levadia kahe välismaalase kandidatuuri. Läbirääkimisi peeti veel endise Poola koondise abitreeneri Bogdan Zajaci ja hiljutise Ukraina U21 koondise juhendaja Oleksandr Holovko.

„Martin on kohalik treener ning tal on kogemusi nii Florast kui ka koondisest. Ta teab meie meeskonnas olevaid mängijaid ning tema kohanemisaeg on võrreldes välismaalasega lühem,“ selgitas Pareiko, miks nende valik langes Reimi kasuks. „Ettevalmistusperiood on nii lühike, et meil ei ole aega raisata. Usume, et Martin suudab tiitli tagasi tuua. Ta tahab proovida natuke teises Eesti klubis. Väga tore, et tekkis selline võimalus.“

Levadia on viimasel viiel hooajal pidanud leppima hõbemedaliga ning Pareiko sõnul on senised puudujäägid endale selgeks tehtud.

„On nüansid, mis ei lubanud sel aastal tiitlit võita. See info on rohkem meie enda jaoks. Me ei taha enam teha neid vigu, mis jätavad meid tiitlist ilma,“ tunnistas Pareiko. „Kindlasti on meie ambitsioonid suured. Eesmärgid on samad nagu alati ning Martin on valmis selle nimel tööd tegema. Loodame saavutada tulemust, mida ammu tahame.“