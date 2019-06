DELFI VIDEO | Martin Reim: astusime tagasi, kuna septembris oleks võinud olukord veel hullem olla

„Kui võtta reaalset hetkeemotsiooni, siis see võib võimenduda järgmise mängu eel ja ka võistkonnale. Siis ei võitleks meeskond ainult Valgevenega, vaid ka fännide vastu, kes peaksid olema meie 12. liige, kui nad on negatiivselt meelestatud,“ põhjendas Reim, miks praeguses olukorras oli neil keeruline hakata koondist ette valmistama 6. septembri kodumänguks Valgevenega ja seetõttu otsustati tagasi astuda. „Kui võidame on kõigil hea meel. Just rasketel hetkedel on vaja 12. liiget.“

Viimati Põhja-Iirimaaga ja Saksamaaga peetud EM-valikmängude järel tunnistas Reim, et tulevikku vaadates on vaja teha meeskonnas noorenduskuur. Samas tõdes ta, et tulemuste osas ei olnud praegustel juhendajatel enam eksimusruumi. Kuna noorenduskuuri tehes on eksimusvõimalus küllaltki suur, siis sealt tuli järjekordne tagasiastumise põhjus.

„Meil on noorenduskuuri keeruline teha ja mõlemat asja saavutada. Meil ei ole seda aega, et valmistuda järgmiseks aastaks, kus on meile jõukohasemad Balti turniir ja Rahvuste liiga. Vaadates tänavuse sügise vastaseid (2 x Holland, Saksamaa ja 2 x Valgevene), siis meil on keeruline neid asju koos teha. See on põhjus, miks nägime, et tuleb teatepulk edasi anda järgmistele treeneritele,“ märkis Reim.

