"Väga suur üllatus. Ausalt öeldes ei uskunud, et saan uue võimaluse koondises olla. Meil on tegelikult palju noori häid väravavahte. Hetkel on aga selline olukord, mis teha," sõnas Kotenko videointervjuus Delfile.

Kogenud puurilukk teenis koondisekutse pärast seda, kui FC Flora väravavaht Matvei Igonen sai 1:0 võidumängus Tallinna JK Legioni vastu 35. minutil vigastada.

Kotenko kaitses viimati Eesti väravat 2013. aasta juunis, kui Eesti tegi 1:1 viigi Kõrgõzstaniga.

Vaata videost, mida Kotenko ootamatu koondisekutse kohta veel rääkis!