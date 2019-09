„Ennast on imelik ekraanilt vaadata, kuid arvan, et film õnnestus,“ tõdes Vassiljev materjaliga tutvumise järel.

Vassiljevi sõnul kaalus ta hoolikalt, kui talle vastavasisuline ettepanek tehti. „Paar nädalat mõtlesin asja üle, kas seda on vaja teha. Lisaks rääkisin perega. See ei olnud lihtne otsus,“ tõdes ta ning märkis, et igapäevaselt kaamera ees elamine oli tema jaoks harjumatu. „Algus oli keeruline, kuid iga järgmise päevaga oli kergem. Pere jaoks oli raskem. Paar korda ning harjumus juba tuli.“