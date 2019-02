DELFI VIDEO | Konstantin Vassiljev: variante oli ka välismaalt, aga otsustasin Flora kasuks

34-aastane Vassiljev tõdes, et on asjade käiguga rahul. "Ikka-ikka. Olen natuke kolimisega seotud asjadest väsinud, aga kõik on enam-vähem korras ja võib keskenduda jalgpallile."

Lepingust Gliwice Piastiga vabanes Vassiljev eelmisel esmaspäeval. "Hakkasime klubiga konkreetselt rääkima, et mis variandid meil on. See olukord ei olnud normaalne, kui klubi pidi maksma palka, aga mängijast suurt kasu ei olnud. Ei saa öelda, et see jutt oli kerge, aga kahe-kolme nädala jooksul kirjutasime, seejärel kohtusime kohapeal ja kahe-kolme päevaga oli kõik lahendatud."

Keskväljamehe sõnul oli tal variante ka välismaalt, ent otsus Flora kasuks sündis koos perega.

"Üks konkreetne variant oli välismaalt, võin arvata, et võinuks olla ka teisi. Pere oli tähtis ja saime aru, et järgmine otsus peab olema loogiline, et kõigil oleks natuke lihtsam. Koju naasmine on pärast 11-aastast reisimist tore."

Kas Flora jääb tema viimaseks klubiks? "Raske ette arvata. Praegu on aastane leping ja teen kõik endast sõltuva, et olla heas vormis, Floras mängida ja kui peatreener kutsub, siis ka koondises olla. Siis vaatame edasi."

