DELFI VIDEO | Konstantin Vassiljev: suur soov oli täna meistritiitel ära kindlustada

"Fantastilised emotsioonid, tiitlit võita on alati meeldiv," kirjeldas Vassiljev Delfile antud intervjuus emotsioone. "Veel sellistes mängudes, kus kõik ei tule välja, aga lõpus tuleb see, mille nimel oled terve aasta töötanud, siis on ikka hea meel."

"Suur soov oli täna meistritiitel ära kindlustada," jätkas mängumees. "Ei taha, et keegi saaks öelda, et me ootasime kergemaid vastaseid, et tiitlit võita. Tahtsime just heades mängudes võita ja nii vara kui võimalik."

Vaata videost, mida Vassiljev senise hooaja kohta veel rääkis!