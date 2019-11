DELFI VIDEO | Konstantin Vassiljev: seda küll ei arvanud, et kunagi kodulinnas Maardus Floraga meistriks tulen

Vassiljev tunnistas, et unistas noorena Maardu meeskonna meistritiitliks tulekust, aga sellist stsenaariumit, nagu tänavune Premium liiga hooaja lõpp pakkus, ei olnud ta kunagi ette kujutanud.

"See on fantastiline tunne. Loodan, et Maardu jalgpall areneb edasi ja tõuseb mõne aasta pärast kõrgliigasse tagasi," lausus Vassiljev pärast tabeli punase laterna Maardu linnameeskonna 12:0 alistamist viimases voorus.

"Ei ole kunagi mõelnud, et mõne teise klubiga siin meistriks tuleksin. Pigem olid lapsepõlves mõtted, et teen seda millalgi Maarduga, aga seda, et siin Floraga karika kätte saame, oli raske välja mõelda."

Vaata videost, kuidas Vassiljev hooajale tagasi vaatas ning milline nägi välja florakate viimane sõjahüüd riietusruumis!