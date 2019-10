DELFI VIDEO | Konstantin Vassiljev: saime reaalselt aru, et sakslased võivad ka kümnekesi samamoodi edasi mängida

Emre Cani 15. minutil saadud punane kaart jättis Saksamaa ülejäänud mänguks kümnekesi. Ilkay Gündogani 51. ja 57. ning Timo Werneri 71. minutil väravatest võttis neljakordne maailmameister siiski 3:0 võidu.

"Vastane klass on selline. Meil olid mõned võimalused, mida me ära ei löönud. Nemad lõid," nentis Vassiljev. "Nende filosoofia on mängida palliga ning nad ei loobunud sellest ka kümnekesi jäädes. Oleksime pidanud palliga mängus kannatlikumad olema, et endale elu kergemaks teha ja vastast närvilisemaks muuta. Sellega, et esimene värav teisel poolajal nii varakult tuli, ei saa rahule jääda."

Vassiljev tõdes, et punane kaart ei avaldanud Eesti koondislaste häälestatusele suurt mõju: "Saime reaalselt aru, et sakslaste tase on selline, mis võimaldab neil kümnekesi samamoodi edasi mängida. Nad võtsid kindlasti mingeid riske, aga tegid seda väga targalt. Meil õnnestus mõnikord ülekaalu ründefaasis ära kasutada, mõnikord jällegi mitte."

