DELFI VIDEO | Konstantin Vassiljev: polnud mõtet vastastele lootust anda

"Lõpuks on see ametlikult kinnitatud. Terve hooaeg töötasime selle nimel ja usun, et see on täiesti vääriline tulemus," oli Vassiljev mõistagi rahul. Poolkaitsja lisas, et meeskonna kindel eesmärk oli võimalikult vara tiitel ära kindlustada. "Sellest rääkisime ka eile, et pole mõtet pikendada perioodi ja vastastele lootust anda. See oli konkreetne aeg, kus tiitel kindlustada ja tegime seda."

Flora sai hea uudise eile, kui Eesti Jalgpalliliit teatas, et mängukalendrit on kärbitud, mis andiski pealinnaklubile võimaluse täna tiitel kindlustada. "Mingis mõttes tegi see elu natukene lihtsamaks. Jälle me ei pea ootama koondisepause ja pärast mänge veel. Olen kindel, et me võidaks selle tiitli praeguses faasis niikuinii," tõdes Vassiljev.

Vaata videost, mida Vassiljev veel Flora edust, koroonast räsitud aastast ning enda tulevikust rääkis!