DELFI VIDEO | Katrin Loo Euroopa meistrit ja MM-i hõbedat ei karda: "Miks peaks?"

"Hirmu ei ole. Miks peaks? See on ju uus väljakutse, uus võimalus. Räägin kõigi mängijate eest: see on mäng, mida me väga ootame. See on enese proovile paneku koht. Hirmu, julgen väita, ei ole. Pigem hea mänguärevus. Ei suuda ära oodata. Tahaks juba väljakule joosta," rääkis FC FLora poolkaitsja tänasel pressikonverentsil.

102-kordne Eesti koondise internatsionaal rõhutas, et kui mängija teeb endale oma taktikalised ülesanded väga selgeks, siis suudab ta ka ärevusega paremini toime tulla. "Mingil tasandil on häälestumine kindlasti teistmoodi. Aga igat mängu tuleks võtta ühekaupa. Euroopa meistriga mängides on noormängijatel muidugi rohkem ärevust, aga ma ei leia, et seda saaks nõrkuseks pidada. Oleme selle laagri jooksul väga paljudest asjadest rääkinud. Kui mängija saab oma ülesannetest aru, siis see toetab tema mentaalselt poolt. Kui sa tead oma positsioonispetsiifiliselt, mida teha, aitab see vaimu värskena hoida," sõnas Loo.



Ta lisas, et homme täitub tema kui Eesti koondise kapteni üks suuri unistusi, aga seda, et tegu saab olema eredaima hetkega, mis talle mängijakarjäärist jääb, ta kohe väita ei julgenud. "Üks eredamaid hetki kindlasti, aga niimoodi on raske vastata. Peaksin tagasi kerima ja mõtlema, millised suurriigid meil veel vastas on olnud. Aga tõepoolest, kuna tegu on Euroopa meistriga, siis seda ületada on päris raske," ütles Loo.

"Koondise esindamine on minu silmis alati auasi. Ükskõik, millal ma selle särgi selga tõmban, on see alati väga eriline tunne. Usun, et iga spordiala esindajal on see samamoodi. On väga suur väljakutse võrrelda end täieliku maailma tipuga. See on iga sportlase jaoks üks unistusi."