DELFI VIDEO | Karl Jakob Hein end Inglise karikavõitjana ei tunne: pildi peal olin, aga ei mänginud suurt rolli

"Piltide peal olin, aga ma ei ütleks, et ma nii suurt rolli mängisin. Andsin trennides oma parima ja aitasin võistkonnakaaslasi nii palju kui võimalik, aga usun, et FA Cupi võitjaks saab end nimetada siis, kui oled karikat reaalselt katsunud ja pea kohale tõstnud," rääkis Hein Delfile ja Eesti Päevalehele.

Hein oli tol päeval Arsenali koosseisus sisuliselt samas rollis mis Mart Poom 2006. aastal Meistrite liiga hõbemedalit kaela saades. Kolmanda puurivahina tegi ta kaasa võistkonna mängueelse soojenduse ning sai ka pärast platsil koos kaaslasetega juubeldada.

Hoopis vastutusrikkam roll ootab Heina eeldatavasti ees laupäeval Lilleküla staadionil, kus Eesti koondis võõrustab Rahvuste liiga hooaja avamängus Gruusiat. Peatreener Karel Voolaid andis täna mõista, et Heinaga arvestatakse kui esiväravavahiga ning 39-aastane Artur Kotenko, kes sai kutse Flora puurivahi Matvei Igoneni vigastuse tõttu, on koondise teine number. Kolmanda väravavahina on koosseisus Tartu Tammeka esikinnas Karl Johan Pechter (24).

Hein veel endale esiväravavahi tiitlit külge ei paneks: "Enne ei saa midagi öelda kui laupäev käes. Usun, et oleme kõik kolm selleks valmis, keda iganes siis postide vahele valitakse."

Noort eestlast peetakse Arsenali väravavahtide hierarhias neljandaks meheks. Esiväravavahi koha peale heitlevad argentiinlane Emiliano Martinez ja sakslane Bernd Leno, kindel kolmas number on inglane Matt Macey. Hiljuti avaldas aga Martinez meedias arvamust, et kui Arsenal talle piisavalt mänguminuteid ei taga, tuleb tal endale uus mängupaik leida. Lisaks oli Leno pikalt kimpus põlvevigastusega.

"Hetkel on kõik väravavahid terved ja valmis oma positsiooni nimel võitlema," ütles Hein, kes ei tahtnud spekuleerida, kas talle lähitulevikus sarnaseid võimalusi nagu augusti algul karikafinaalis veel avaneda võiks. "Ei oska absoluutselt aimata. Vaatame, mis tulevik toob. Proovin endast trennis anda iga päev maksimumi. Näis, mis elu toob."

Vaata pikemat intervjuud Heinaga videost!