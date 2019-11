DELFI VIDEO | Karjääri lõpetav Gert Kams: väga suur privileeg on olnud olla Flora kapten

"Suuremad emotsioonid olid eelmisel nädalavahetusel Kuressaare vastu, kui pidasin viimase kodumängu, mis päris hästi õnnestus ka (lõi kaks väravat - toim)," rääkis Kams Flora tiitlipeol intervjuus Delfile. "Suuremad emotsioonid jäid sinna, aga tänane oli ka emotsionaalne päev."

"Klubikarjääri viimane mäng ja karika pea kohale tõstmine - need hetked jäävad kauaks meelde, aga ma ei ütleks, et tänane on minu pidu, vaid kogu klubi pidu. Klubi on selle kõik suure auga välja teeninud. Tahaksin tänada kõiki inimesi, kellega mul on au olnud töötada. Ütlesin meestele ka täna riietusruumis, et mul on väga suur privileeg olnud olla selle meeskonna kapten."

