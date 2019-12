"Selge on see, et Eesti koondise peatreener peab tulemusi tegema ja nende eest vastutama. Kui me vaatame minevikku, siis mul ei ole praegu midagi letti lüüa, aga töötan kinnisideena selle nimel, et need võidud tuleksid," rääkis Voolaid videointervjuus Delfile.

"Seda on vaja meie kaasaelajatele, fännidele, seda on üleüldse Eesti spordile vaja," lisas ta.

