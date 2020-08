DELFI VIDEO | Karel Voolaid: tõime Kotenko teiseks väravavahiks Heina mänguks valmis panema

"Ta on toodud heas mõttes Heina mänguks valmis panema. Täna on muidugi alles esmaspäev ja ta peab olema valmis kõigeks, aga põhimõtteliselt on ta tulnud number kaheks," ütles Voolaid Delfile ja Eesti Päevalehele, andes mõista, et usaldab laupäeval oma debüütmänguks postide vahele 18-aastase Londoni Arsenali kasvandiku Karl Jakob Heina.

Voolaid pidi kolmanda väravavahi koondisse kutsuma Matvei Igoneni asemele, kes sai laupäeval vigastada FC Flora mängus Tallinna Legioni vastu ja peab tegema vähemalt kahenädalase taastusravi.

Täna pole veel sada protsenti kindel, kas Eesti saab oma Rahvuste liiga hooaja avavastast võõrustada Tallinnas või tuleb mäng pidada neutraalsel pinnal, kui Euroopa jalgpalliliidust (UEFA) selline korraldus antakse. Hetkel valmistutakse mänguks, nagu peetaks see A. Le Coq Arenal.

"Mina valmistun tänaseks treeninguks. Ootan, et saaksin lõpuks kohtuda kogu võistkonnaga, anda oma mõtted ja taktikalised plaanid edasi. Elame päev korraga režiimis. Kui on vaja veel mingeid muudatusi teha - mis iganes ettekirjutused või juhised tulevad -, siis vastavalt nendele käitume," lausus Voolaid.

Kell 16 Lillekülas kogunenud koondisest puudusid veel Sergei Zenjov, Karol Mets, Taijo Teniste ja Georgi Tunjov, sest nende koroonaviiruse testide tulemused polnud veel teada. Ülejäänud mängijate viiruseproovid olid negatiivsed.

Vaata pikemat intervjuud Voolaiuga videost!